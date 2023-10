Fragilité : un nouveau test rassurant pour l'iPhone 15 Pro Max

L'iPhone 15 Pro Max souffre-t-il d'une fragilité particulière au-niveau de sa vitre arrière ? La semaine dernière, une vidéo du youtubeur JerryRigEverything avait suscité l'inquiétude : la vitre arrière semblait s'être facilement brisée après une torsion manuelle du téléphone. Un test plus rigoureux a été réalisé par Consumer Reports , avec des machines permettant de simuler des chutes ou d'appliquer précisément un poids pour faire ployer l'iPhone. Les résultats sont rassurants : l'iPhone a résisté aux chutes sans égratignure et la vitre arrière a parfaitement résisté à une pression de 50 kg.Consumer Reports considère ainsi que les craintes concernant l'iPhone 15 Pro Max sont infondées et que certaines vidéos virales, sans pour autant être truquées, ne reflètent pas la réalité : en bref, il sera toujours possible de briser la vitre d'un smartphone en y mettant toutes ses forces. Vous pouvez obtenir plus de détails sur le test de Consumer Reports sur cette page