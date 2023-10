Des pointes interchangeables pour l'Apple Pencil 3 ?

Une prochaine version de l'Apple Pencil proposerait un système de pointes aimantées interchangeables, selon les sources pas toujours fiables de Majin Bu . Le fuiteur explique que l'iPad reconnaîtrait automatiquement le type de pointe utilisé pour que les applications changent d'outil à la volée : on pourrait ainsi passer de l'écriture au dessin ou à la peinture simplement en changeant la pointe de l'Apple Pencil 3.L'idée des mines interchangeables n'est absolument pas nouvelle : le premier brevet d'Apple à ce sujet remonte à 2011, il y a douze ans, Apple imaginant alors des fonctionnalités inédites avec des mines intégrant un capteur de couleurs ou même une caméra.Les prochaines mises à jour d'iPad pourraient concerner l'iPad mini 7 et l'iPad Air M2 potentiellement dès cet automne, suivis d'une importante refonte de l'iPad Pro en début d'année prochaine. Il est possible qu'Apple retravaille son Apple Pencil pour éviter un conflit avec la future caméra horizontale de l'iPad Pro et ce pourrait donc être une bonne occasion de lui intégrer de nouvelles fonctionnalités. À suivre...