L'Apple Watch originale maintenant définitivement obsolète

La toute première génération d'Apple Watch sortie en 2015 est maintenant définitivement obsolète. C'est un mémo interne d'Apple qui a donné l'information à MacRumors , la liste des produits obsolètes d'Apple ne reflétant pas encore le changement. Ce modèle était déjà devenu « vintage » en octobre 2021 et ne pouvait plus être réparé qu'en fonction de la disponibilité des pièces détachées. Désormais, plus aucune réparation n'est possible dans le réseau de réparateurs officiels d'Apple. Sortie en 2015 , la première génération d'Apple Watch avait cédé sa place à deux nouveaux modèles l'année suivante : Apple avait présenté l'Apple Watch Series 2 et une mise à jour avec la puce S2 de la première génération d'Apple Watch alors renommée Apple Watch Series 1, ce qui avait valu au tout premier modèle le surnom d'Apple Watch Series 0. L'Apple Watch originale est le seul modèle a avoir été décliné avec un châssis en or, avec des tarifs débutant à 11 000 €. L'année suivante, l'Apple Watch Edition était passée à la céramique à partir de 1 449 €.