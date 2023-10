iOS 17.1 apporte de nouvelles options au mode Veille

Apple a hier soir distribué la deuxième version bêta d'iOS 17.1 aux développeurs. On détecte une petite réorganisation des réglages de la fonctionnalité En veille (StandBy), qui affiche de larges widgets horizontaux permettant de transformer l'iPhone en sorte d'écran connecté. Il y a désormais un sous-menu « Écran » qui offre une nouvelle option permettant d'éteindre l'écran au bout de 20 secondes. Par défaut, l'iPhone finit automatiquement par éteindre son écran s'il n'est pas utilisé et si la pièce est sombre.Un autre réglage fait son apparition pour la nuit, en plus du mode Nuit qui déclenche un affichage rouge lorsque l'éclairage ambiant est faible : l'option « Mouvement pour activer », cochée par défaut, active automatiquement l'écran si l'iPhone détecte un mouvement pendant la nuit (sans précision sur les capteurs utilisés). iOS 17.1 devrait être disponible pour le grand public d'ici la fin du mois.