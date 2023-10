Un nouvel Apple Pencil avec connecteur USB-C en préparation ?

Un nouvel Apple Pencil doté d'un connecteur USB-C serait-il dans les tuyaux ? C'est ce que suggère une découverte de Steve Moser dans les entrailles de la deuxième version bêta d'iOS 17.1 lancée hier soir avec la mention suivante absente jusqu'ici :Aujourd'hui cohabitent deux générations d'Apple Pencil : le modèle de première génération qui se recharge avec le connecteur Lightning sur les iPad équipés de ce port, et celui de seconde génération qui se recharge magnétiquement sur la tranche des iPad plus récents avec USB-C, sans connecteur. Il y a une exception : l'iPad 10, qui est équipé d'un port USB-C mais n'est pas compatible avec l'Apple Pencil 2 et se contente du modèle de première génération par le biais d'un adaptateur Lightning vers USB-C.C'est peut-être ce cas spécifique qui est visé ici. On peut également imaginer que ce nouvel Apple Pencil d'entrée de gamme soit alors compatible avec tous les autres modèles d'iPad, ce qui offrirait une alternative moins coûteuse à un Apple Pencil 2 techniquement plus évolué, sachant qu'un Apple Pencil 3 avec de nouvelles fonctionnalités ( comme des pointes interchangeables ) et un coût potentiellement plus élevé n'est également pas à exclure.

Le connecteur Lightning de l'Apple Pencil de première génération

Le connecteur Lightning va totalement disparaître suite à son abandon par l'iPhone dû à une réglementation européenne. Si Apple devrait logiquement faire basculer tous ses principaux produits encore équipés d'un connecteur Lightning vers l'USB-C d'ici l'année prochaine, certains accessoires pourraient conserver le connecteur Lightning encore quelques temps, ou en tout cas cohabiter dans les deux formats lorsqu'ils se destinent à des appareils déjà en circulation. Si Apple commercialise un Apple Pencil de première génération avec USB-C, ce pourrait donc être en complément et non en remplacement du modèle Lightning actuel.