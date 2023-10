Surchauffe de l'iPhone 15 Pro : iOS 17.0.3 en approche

Apple devrait prochainement mettre en place une mise à jour d'iOS pour régler les problèmes de surchauffe de l'iPhone 15 Pro, selon les sources de MacRumors à Cupertino : iOS 17.0.3 pourrait être lancé dès cette semaine ou la semaine prochaine, sans attendre iOS 17.1 qui est attendu pour la fin du mois. Depuis la sortie de l'iPhone 15 Pro il y a deux semaines, plusieurs tests ont montré des températures anormales de la puce Apple A17 Pro dans certaines conditions. Apple a assuré qu'il s'agit d'un simple bug qui sera résolu par une mise à jour logicielle, et pas d'un défaut matériel.Une autre mise à jour est attendue de manière imminente : l'ANFR a donné son feu vert pour la nouvelle version d'iOS qui corrige le niveau d'émissions d'ondes de l'iPhone 12, actuellement interdit de vente en France , et il est possible que le correctif soit inclus à iOS 17.0.3 sans attendre iOS 17.1.