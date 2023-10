Pour ses AirTags, Apple s'est offert la startup française BlinkSight

Une startup française est à l'origine de la puce Ultra Wideband ayant rendu possible la conception des AirTags grâce à ses capacités de géolocalisation extrêmement précises : L'informé nous apprend qu'Apple a racheté l'entreprise BlinkSight au plus tard en 2018, ses cofondateurs Stéphane et Matthieu Mutz ayant alors rejoint Apple pour aider au développement des traqueurs finalement lancés en 2021 , précise une source qui ajoute queC'est visiblement la nomination de Peter Denwood, directeur du droit des sociétés à Apple, à la tête de BlinkSight en juillet dernier qui a permis de révéler l'acquisition qui n'a pas été officiellement confirmée par la firme de Cupertino. Les frères Mutz ont quitté Apple en 2020 une fois les AirTags développés. Vraisemblablement, Apple a délibérément retardé leur commercialisation pour éviter de lancer ses traqueurs pendant une période de confinement.