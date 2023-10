Apple lance iOS 17.0.3 pour corriger le bug de surchauffe de l'iPhone 15 Pro

Apple avait promis une mise à jour d'iOS pour régler les problèmes de surchauffe qui touchent la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro : la voici avec iOS 17.0.3 qui est de sortie ce soir. Apple indique que la mise à jouren plus de corrigerVoilà pourquoi cette mise à jour est également proposée sur les autres modèles ainsi que sur les iPad avec iPadOS 17.0.3.Selon Apple, le problème de surchauffe qu'ont pu rencontrer certains utilisateurs d'iPhone 15 Pro et d'iPhone 15 Pro Max serait logiciel et uniquement logiciel : il n'y aurait pas de recul d'efficacité dans la dissipation thermique avec le nouveau châssis en titane, qui serait d'ailleurs plus efficace sur ce point, et il n'y aurait pas de problème particulier avec la puce A17 Pro qui ne serait pas bridée avec iOS 17.0.3.