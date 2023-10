DAS de l'iPhone 12 : la mise à jour sera lancée le 10 octobre

La mise à jour d'iOS destinée à abaisser le niveau d'émissions de l'iPhone 12 sera déployée par Apple le mardi 10 octobre, a annoncé le ministre délégué chargé du Numérique sur France Info ce jeudi matin. Jean-Noël Barrot regrettemais se réjouit du fait qu'Apple, qui imposent un DAS "membre" (avec le téléphone en poche ou à la main) maximal de 4 W/kg.

Jean-Noël Barrot sur France Info

Initialement conforme aux exigences réglementaires, l'iPhone 12 a été récemment flashé à 5,7 W/kg et c'est ce qui lui a valu une interdiction de vente tombée le 13 septembre dernier. Apple a soumis un correctif à l'ANFR deux semaines plus tard et l'Agence nationale des fréquences a validé la mise à jour le 29 septembre. Bien que l'iPhone 12 ne soit plus officiellement vendu sur l'Apple Store suite à la présentation de l'iPhone 15 , cet ancien modèle devrait finir sa carrière chez les revendeurs et les opérateurs téléphoniques. On devrait donc le retrouver dans les rayons la semaine prochaine.