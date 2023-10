Des écrans plus lumineux pour les prochains MacBook Pro ?

Les prochains modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces pourraient intégrer des dalles Mini-LED 10% plus lumineuses, selon les sources de DigiTimes . Avec une luminosité SDR de base à 500 nits, les écrans actuels sont déjà capables de monter à 1 000 nits de luminosité constante XDR avec des pointes à 1 600 nits pour les contenus HDR. L'avantage de cette nouvelle évolution résiderait principalement dans les économies d'énergie réalisées à luminosité constante, ce qui pourrait donc se traduire par une autonomie en hausse.DigiTimes évoque étonnamment un lancement dès la fin d'année pour la nouvelle gamme de MacBook Pro avec puces M3 Pro et M3 Max, ce qui contredit toutes les autres rumeurs tablant plutôt sur une commercialisation au printemps prochain au plus tôt, alors que la présentation des premiers Macs M3 dès cet automne est déjà incertaine . Il est possible que la publication, qui a de bonnes sources auprès de l'industrie asiatique mais pas à Cupertino, ait extrapolé à partir des livraisons prévisionnelles des fournisseurs d'Apple et que la conclusion soit incorrecte sans que l'information de base soit à remettre en cause.Si la rumeur se confirme, c'est en tout cas une bonne nouvelle pour ces modèles dont les futures puces M3 Pro et M3 Max pourront également profiter d'une gravure plus fine de TSMC pour grappiller un peu d'autonomie, sauf si Apple profite de l'occasion pour multiplier les transistors : il y a justement des bruits de couloir tablant sur deux coeurs de CPU et de GPU en plus ...