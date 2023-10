Et si l'iPad Air était décliné en deux tailles ?

On sait qu'un nouvel iPad Air est dans les tuyaux et qu'il devrait embarquer la puce M2 à la place de la puce M1 actuelle avec quelques autres petites évolutions techniques (comme le Wi-Fi 6E le Bluetooth 5.3) mais pas de chamboulement particulier dans le design de cette tablette. Selon les sources de 9To5Mac , il pourrait tout de même y avoir une importante nouveauté : le site aurait en effet eu vent de quatre numéros de modèles (J507 et J508, J537 et J538) alors qu'il n'y en a que deux aujourd'hui (Wi-Fi et cellulaire). D'où l'hypothèse d'une seconde taille plus grande pour l'iPad Air 6, comme avec la gamme d'iPad Pro.

Rendu par The Apple Hub

Il reste possible qu'il s'agisse de deux gammes de prototypes concurrentes et qu'une seule ne soit finalement retenue par Apple ; pour l'instant, on n'en saura pas plus. Question calendrier, c'est toujours aussi flou : certaines rumeurs évoquent un lancement dès cet automne pour l'iPad Air M2 mais sans certitude, Apple pouvant aussi attendre le début d'année prochaine pour un lancement aux côtés de l'iPad Pro M3 Si vous ne comptez pas attendre les nouveaux modèles pour investir dans un iPad Air, sachez que vous pouvez obtenir quelques rabais sur les modèles actuels : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Si vous êtes étudiant, enseignant ou employé d'établissement scolaire, vous avez jusqu'au 23 octobre pour profiter de l'offre Back to School d'Apple qui vous permet de récupérer une carte cadeau de 100 € en plus de la remise de 9% déjà appliquée sur l'iPad Air sur l'Apple Store éducation en savoir plus ).