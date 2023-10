L'iPad 11 en approche ?

L'iPad 10 lancé en octobre 2022 va souffler sa première bougie et Apple lui préparerait un successeur, selon les sources de 9To5Mac qui précise le nom de code J126b. Le design ayant été intégralement repensé l'année dernière, l'iPad 11 ne serait qu'une mise à jour technique avec une nouvelle puce (sans doute A15 au lieu de A14) et quelques évolutions mineures comme la prise en charge du Bluetooth 5.3.Cette mise à jour sera toujours bonne à prendre pour gagner en puissance et surtout en pérennité, et elle pourrait s'accompagner d'une bonne surprise du côté de l'Apple Pencil avec le lancement possible d'un modèle avec connecteur USB-C pour éviter d'avoir à utiliser un adaptateur (l'iPad 10 n'est pas compatible avec l'Apple Pencil 2 qui se recharge magnétiquement et l'Apple Pencil 1 a un connecteur Lightning).Nos confrères ne sont pas en mesure de donner une idée de la date de sortie : ce pourrait être dès cet automne, possiblement aux côtés de l'iPad Air M2 , mais Apple pourrait tout aussi bien attendre le début d'année prochaine avec la sortie attendue de l'iPad Pro M3 L'autre question importante autour de l'arrivée de l'iPad 11 sera de savoir comment Apple va réorganiser son offre en entrée de gamme. Aujourd'hui, l'iPad 10 vendu à partir de 589 € cohabite avec l'iPad 9 proposé à partir de 439 €. Il y a de bonnes chances que ce modèle au design daté disparaisse enfin, et avec lui le connecteur Lightning pour signer la fin de la transition de l'iPad vers le connecteur USB-C. Reste à voir si Apple continuera de vendre l'iPad 10 à un prix plus abordable, mais une simplification de la gamme serait assez bienvenue...Si vous souhaitez acheter un iPad 9 sans attendre, sachez qu'il y a d'importantes remises chez les revendeurs avec des tarifs débutant à 345 € chez Amazon (-21%). Il y a également des offres sur l'iPad 10 mais elles sont moins généreuses : vous pouvez retrouver tous les modèles sur notre comparateur de prix