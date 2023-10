Apple voudrait un Apple Vision Pro moins lourd

Beaucoup de personnes ayant pu tester un prototype du futur casque Apple Vision Pro, qui a été présenté par Apple en juin et qui sera lancé en début d'année prochaine aux États-Unis, l'ont trouvé plutôt lourd et ont exprimé des inquiétudes sur la capacité des utilisateurs à l'utiliser de manière prolongée. Apple n'a pas encore donné l'information sur le poids précis de l'appareil, mais les retours des utilisateurs évoquent quelque chose autour des 450 grammes. Apple aurait prévu une lanière optionnelle passant au-dessus de la tête, mais ce ne serait qu'un pis-aller : Apple chercherait à réduire le poids de son casque.Selon Mark Gurman sur Bloomberg , les ingénieurs de Cupertino plancheraient sur un design réduisant le poids et l'épaisseur. On n'en saura pas plus pour le moment, car les travaux sur la seconde génération de casque seraient encore préliminaires avec plusieurs options sur la table, notamment celles d'un modèle plus abordable et à l'inverse d'un modèle encore plus puissant. L'attente pour l'Apple Vision Pro 2 devrait a priori être longue, l'analyste Ming-Chi Kuo évoquant un lancement en 2027