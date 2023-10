Des écrans de 100 Hz pour l'Apple Vision Pro

Les écrans internes du casque Apple Vision Pro prendront en charge un taux de rafraichissement de 100 Hz, selon des références dénichées par M1 Astra au sein de visionOS, le système d'exploitation du casque. On apprend dans les petites lignes que le casque changera de taux de rafraichissement selon le type d'utilisation. Il sera la plupart du temps à 90 Hz mais pourra monter à 96 Hz pour s'adapter idéalement aux vidéos de 24 images par seconde. Également, le casque pourra monter à 100 Hz en réalité augmentée s'il entre en conflit avec le rafraichissement à 50 Hz de certains éclairages LED (ce qui provoque des clignotements très désagréables).On ne connaît pas encore la définition précise des écrans utilisés par Apple mais on sait qu'ils totaliseront 23 millions de pixels, soit l'équivalent de plus d'un téléviseur 4K pour chaque oeil. Pour le moment, le casque Apple Vision Pro n'existe que sous forme de prototype pour les développeurs. La sortie est prévue pour le début de l'année prochaine aux États-Unis, et dans le courant de l'année 2024 en France.