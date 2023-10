Après l'iPad Pro en 2024, pas d'autre iPad OLED avant 2026

La première tablette d'Apple à intégrer un écran OLED devrait être la prochaine révision de l'iPad Pro qui est attendue pour le printemps 2024 . C'est une refonte majeure qui est attendue autour de ces nouveaux écrans, qui représenteront un saut qualitatif par rapport à la dalle LCD du modèle 11" actuel et l'écran Mini-LED du modèle 12,9" : contraste absolu au niveau de chaque pixel, luminosité accrue, plus grande finesse et légèreté, consommation électrique en baisse... Apple devrait ainsi inaugurer un nouveau design avec une webcam horizontale qui pourrait entraîner la mise en place d'une Dynamic Island et/ou d'un nouvel Apple Pencil. Il y aura bien sûr aussi quelques évolutions techniques, notamment l'intégration de la future puce Apple M3.Apple devrait renouveler l'ensemble de sa gamme d'iPad d'ici l'été prochain avec la sortie attendue de l'iPad 11 , de l'iPad mini 7 et de l'iPad Air M2 , tandis que l'iPad 9 devrait prendre une retraite bien méritée. Pour ces trois gammes, ce sont des mises à jour "de routine" qui sont prévues : des puces plus récentes, quelques mises à jour de composants plus au goût du jour, et c'est tout.Pour les évolutions plus ambitieuses, il faudra attendre. Selon les analystes d'Omdia cités par MacRumors , Apple aurait bien l'intention d'équiper l'ensemble de sa gamme d'iPad d'écrans OLED à terme, mais la transition se ferait sur plusieurs années. Après l'iPad Pro M3, les prochaines tablettes à intégrer une dalle OLED devraient être les iPad Air et iPad mini mais pas avant 2026 selon le calendrier actuel, encore suffisamment lointain pour ne pas être gravé dans le marbre.