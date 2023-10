iOS 17.1 corrigera bientôt le DAS trop élevé de l'iPhone 12

À propos de l’iPhone 12 et des tests du débit d’absorption spécifique (DAS) en France

L’iPhone 12 peut être utilisé en toute sécurité en France et dans les autres pays et régions.



Le 12 septembre, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) française a publié une déclaration concernant le dépassement par l’iPhone 12 des limites fixées pour le débit d’absorption spécifique (DAS).



Il est important que tous les utilisateurs d’iPhone 12 en France et dans le monde entier sachent que l’iPhone 12 peut être utilisé en toute sécurité et que cela a toujours été le cas.



Tous les téléphones sont tenus de respecter des normes acceptées en matière de transmission d’énergie, pour des questions de santé et de sécurité, et tous les modèles d’iPhone sont conformes à ces normes. Ces réglementations et normes internationales ont été établies pour s’assurer qu’il existe des limites à la transmission d’énergie lorsqu’un appareil est en contact étroit avec le corps humain.



Depuis plus d’une décennie, les iPhone possèdent une fonction de détection d’éloignement du corps qui permet une puissance de transmission légèrement plus élevée lorsque vous posez votre téléphone, par exemple sur une table. Ce mécanisme a été soigneusement testé et vérifié à l’échelle internationale afin de garantir sa conformité aux exigences de débit d’absorption spécifique (DAS). Cette puissance légèrement plus élevée ne s’applique pas à la conformité au débit d’absorption spécifique (DAS), puisque le téléphone se trouve sur une table, pas en contact avec votre corps.



L’ANFR utilisait un protocole de test qui ne tient pas compte de ce mécanisme de détection d’éloignement du corps, et qui n’autorise donc pas une légère augmentation de la puissance lorsque cela est approprié. Par conséquent, pour les utilisateurs en France, nous avons publié une mise à jour logicielle qui désactive cette fonctionnalité pour s’adapter au protocole de test.



Réglementations et normes liées au débit d’absorption spécifique (DAS)

Depuis son lancement en 2020, l’iPhone 12 est certifié et reconnu comme respectant ou excédant toutes les réglementations et normes liées au débit d’absorption spécifique (DAS) applicables dans le monde entier. Ces réglementations et normes internationales ont été établies pour s’assurer qu’il existe des limites à la transmission d’énergie lorsqu’un appareil est en contact étroit avec le corps humain.



Capteurs de détection du corps

L’iPhone possède des capteurs qui lui permettent de détecter lorsqu’il est posé sur une surface statique, comme une table, et qu’il n’est donc pas tenu à la main ou placé dans une poche. Ce mécanisme de détection d’éloignement du corps, qui est utilisé dans tous les iPhone depuis plus d’une décennie, permet à l’appareil d’augmenter légèrement la puissance de transmission lorsqu’il n’est pas en contact avec le corps humain, dans un objectif d’optimisation des performances.



Le protocole de test spécifique utilisé par l’ANFR exige que les appareils respectent les limites de débit d’absorption spécifique (DAS) sur le corps, même lorsque l’appareil est testé sur une surface statique éloignée du corps. Cette décision n’est pas conforme aux normes internationales, qui permettent des tests indépendants des mécanismes de contrôle de la puissance pouvant ne pas être activés lors des tests de débit d’absorption spécifique (DAS) standard.



Mise à jour logicielle pour l’iPhone 12 en France

iOS 17.1 comprend une mise à jour pour l’iPhone 12 des utilisateurs en France afin de s’adapter à ce protocole de test spécifique qui exige une puissance réduite lorsque l’appareil n’est pas en contact avec le corps et posé sur une surface statique.



L’iPhone 12 n’augmentera plus la puissance autorisée lorsque l’appareil ne sera pas en contact avec le corps, par exemple lorsqu’il sera posé sur une table. De ce fait, dans les zones de couverture où le signal cellulaire est faible, ce changement de puissance de transmission de l’antenne peut entraîner des performances cellulaires légèrement inférieures dans les cas d’utilisation sans contact avec le corps. La plupart des utilisateurs ne devraient pas se rendre compte de la différence.

Près d'un mois après l'interdiction de vente de l'iPhone 12 en France pour cause d'émissions d'ondes trop élevées, on s'attendait à ce qu'Apple lance ce soir une mise à jour permettant à ce modèle de revenir à un DAS "membre" sous le seuil règlementaire des 4 W/kg (l'iPhone 12 avait été récemment flashé à 5,7 W/kg). C'était en tout cas ce qu'avait promis Jean-Noël Barrot la semaine dernière.Le ministre délégué chargé du Numérique était visiblement mal renseigné : Apple a intégré ce soir le correctif à une nouvelle version bêta d'iOS 17.1, pour le moment réservée aux développeurs, et il faudra attendre la sortie de la version finale de cette mise à jour pour que le grand public puisse en bénéficier. Apple a publié un communiqué résumant la situation :Lorsque cette mise à jour sera disponible, sans doute vers la fin du mois d'octobre, l'iPhone 12 sera de nouveau autorisé à la vente en France. Apple ne le commercialise plus directement depuis la présentation de l'iPhone 15 , mais il devrait finir sa carrière à prix réduit chez les revendeurs et les opérateurs téléphoniques.