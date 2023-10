Un nouveau firmware pour les AirPods Pro 2

Apple a hier soir lancé une nouvelle version du logiciel interne des AirPods Pro 2 : le firmware passe de la version 6A301 à la version 6A303. Le mois dernier, Apple avait profité de la sortie d'iOS 17 pour ajouter plusieurs fonctionnalités aux AirPods Pro 2, comme l'audio adaptatif, la détection des conversations et le volume personnalisé. Pour cette nouvelle version, Apple n'indique rien dans ses notes de version et il semblerait qu'il ne s'agisse que de correctifs mineurs, sans nouvelle fonctionnalité particulière.Apple n'a toujours pas mis en place de procédure manuelle pour mettre à jour ses AirPods. La mise à jour doit normalement s'installer automatiquement lorsque l'iPhone est connecté au chargeur, lorsque les écouteurs sont en charge ou lorsque le casque AirPods Max est connecté à un appareil iOS, mais cela peut parfois prendre un temps certain. Vous pouvez consulter la version du firmware de vos AirPods dans l'application Réglages > Général > Informations > AirPods de [...].