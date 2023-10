Peu d'innovations pour l'Apple Watch Series X ?

L'Apple Watch Series 10 et l'Apple Watch Ultra 3 attendues l'année prochaine, craint l'analyste Ming-Chi Kuo qui dispose souvent de bonnes sources au sein de l'industrie asiatique. Il cite notamment l'écran MicroLED qui ne devrait pas être prêt avant 2025 au plus tôt des rumeurs tablent d'ailleurs déjà sur 2026 ), et le capteur de glucose qui pourrait être lancé en 2025 mais sans certitude (Mark Gurman évoque un lancement encore plus tardif ).Faut-il en déduire que les rumeurs d'Apple Watch Series X, avec un tout nouveau design, sont à mettre à la poubelle ? Pas si sûr : en août, Mark Gurman promettait un design plus fin notamment rendu possible par un nouveau système d'attache magnétique pour les bracelets. Il hésitait en revanche sur la date de lancement avec une sortie qui pourrait glisser à 2025.Si Apple suit le même schéma que pour l'iPhone X en 2017, il faut bien se rappeler que c'était alors un modèle plus haut de gamme que l'iPhone 8 qui avait été dévoilé au même moment : on pourrait donc bien avoir l'Apple Watch Series 10 "classique" en septembre 2024, et l'Apple Watch Series X avec un nouveau design un peu plus tard. Reste la question du nom avec un conflit évident entre les deux systèmes de numérotation, mais on fait confiance aux équipes de Greg Joswiak pour trouver une solution d'ici-là.