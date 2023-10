Bouton d'action : iOS 17.1 va limiter certaines actions dans la poche

Lancée hier soir, la troisième version bêta d'iOS 17.1 apporte une petite mesure de sécurité destinée au bouton d'action de l'iPhone 15 Pro avec la désactivation de certaines actions lorsque l'iPhone se trouve dans une poche. Avec cette future mise à jour, le bouton ne sera plus actif dans la poche pour éviter l'activation accidentelle de l'appareil photo, de la lampe torche, du dictaphone, des modes de concentration et de la loupe. Les autres actions resteront actives, y compris les raccourcis.Même si Apple a mis en place un petit délai pour la prise en compte des actions (il faut presser le bouton pendant une seconde), il peut arriver que le bouton d'action de l'iPhone 15 soit pressé par accident dans la poche de son utilisateur et certaines fonctionnalités peuvent être gourmandes en batterie. C'est donc une mesure bienvenue, même si on émettra quelques réserves sur la pertinence de bloquer le dictaphone dans ce scénario. iOS 17.1 devrait être disponible à la fin de ce mois d'octobre.