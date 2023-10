Snapdragon X, la réponse de Qualcomm à Apple Silicon

, affirme Qualcomm qui annonce l'arrivée d'une nouvelle génération de puces destinées aux ordinateurs : la gamme Snapdragon X Series sera lancée en 2024 et délivreraLa plateforme sera basée sur les processeurs Oryon de Qualcomm qui sont issus de l'acquisition de la startup Nuvia, fondée en 2019 par des anciens ingénieurs d'Apple. La technologie s'appuiera sur l'architecture ARM et embarquera des capacités cellulaires pour des ordinateurs sous Windows capables de se connecter en 5G.Les puces Snapdragon X se compareront directement aux puces Apple Silicon qui sont aussi conçues avec l'architecture ARM. Cependant, Apple ne commercialise pas ses puces qu'elle se réserve pour son propre usage : c'est plutôt Intel qui a à craindre de l'essor de Qualcomm dans ce domaine. Si les puces Snapdragon X sont convaincantes, elles pourraient accélérer la transition d'une partie de l'industrie du PC vers ARM et cela profiterait d'ailleurs indirectement à Apple, qui a tout intérêt à ce que les développeurs basculent sur cette architecture.