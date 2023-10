Encore trois ans d'attente pour un écran OLED sur le MacBook Pro ?

Si l'iPad Pro devrait adopter un écran OLED et abandonner la technologie Mini-LED dès le printemps prochain , il faudra se montrer beaucoup plus patient pour le MacBook Pro. Selon les sources souvent bien renseignées de Ross Young, cité par MacRumors , il y aurait encore trois ans d'attente au minimum pour le lancement d'un premier MacBook Pro équipé d'un écran OLED. L'analyste, qui avait déjà évoqué un lancement en 2026 , table désormais plutôt sur 2027. C'est Samsung qui fournirait ces futurs écrans issus d'une nouvelle ligne de production spécifiquement dédiée aux dalles de taille moyenne.La technologie Mini-LED repose sur un écran LCD avec un rétro-éclairage LED organisé par zones pouvant être désactivées indépendamment les unes des autres, ce qui permet d'obtenir les fameux "vrais noirs" mais pas avec la précision d'un écran OLED sur lequel chaque pixel émet sa propre lumière. Les écrans OLED présentent également l'avantage d'une plus grande luminosité, d'une consommation électrique moindre, le tout en étant plus fins et légers. En revanche, la technologie OLED présente historiquement une faiblesse avec les interfaces fixes qui peuvent entraîner un phénomène de rémanence, l'écran pouvant se marquer de manière indélébile : les logiciels et l'interface générale de macOS sont ainsi beaucoup plus problématiques que sur iOS ou iPadOS, ce qui explique pourquoi les écrans OLED sont encore très rares sur les ordinateurs.