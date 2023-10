L'Apple Watch Series 1 bientôt obsolète

L'Apple Watch de première génération est maintenant totalement obsolète et Apple a profité de la mise à jour de sa liste des produits anciens et obsolètes pour ajouter l'Apple Watch Series 1 à la catégorie des produits anciens, ou « vintage » en VO, ce qui signifie qu'Apple a cessé de produire les pièces détachées pour la réparation de ce modèle et qu'il sera progressivement de plus en plus difficile d'obtenir une réparation dans le réseau de réparateurs officiels de la marque. À noter que l'Apple Watch Series 2 est également dans la liste des produits anciens depuis décembre 2022 L'Apple Watch Series 1 avait été présentée en même temps que l'Apple Watch Series 2 en septembre 2016. Il s'agissait d'une mise à jour de l'Apple Watch originale pour lui intégrer la puce S2, l'ancien modèle héritant alors du surnom d'Apple Watch Series 0. L'Apple Watch Series 1 est finalement restée au catalogue un an de plus que l'Apple Watch Series 2, remplacée par l'Apple Watch Series 3 un an plus tard alors que l'Apple Watch Series 1 a vu son prix baisser en entrée de gamme, ce qui explique le décalage dans son obsolescence.