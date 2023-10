Une carte mère plus fine pour l'iPhone en 2025 ?

Apple testerait actuellement un nouveau matériau pour la conception de la carte mère de l'iPhone. La rumeur est d'abord apparue sur Weibo et elle est désormais reprise à son compte par Ming-Chi Kuo . Apple remplacerait le substrat flexible à base de cuivre et de fibre de verre par un film contenant de la résine appelé RCC (), sans fibre de verre. Le résultat serait plus fin, ce qui permettrait de libérer du volume pour d'autres composants comme la batterie.

L'adoption de ce nouveau matériau aurait été initialement prévue pour 2024 mais les tests préliminaires ne seraient pas encore suffisamment convaincants : trop fragiles, les cartes mères ne passeraient pas les tests de solidité. Apple aurait bon espoir de parfaire sa recette, en collaboration avec l'entreprise japonaise Ajinomoto, pour une intégration au sein de l'iPhone 17 en 2025.