En 2024, seul l'iPhone 16 Pro aurait droit à un nouveau modem 5G

Cette année, toute la gamme d'iPhone 15 a eu droit au nouveau modem 5G Snapdragon X70 de Qualcomm , qui permet diverses améliorations dans la robustesse de la connexion, les performances et l'efficience énergétique. L'année prochaine, seuls les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max pourraient basculer sur le modem Snapdragon X75 selon les sources de l'analyste Jeff Pu cité par MacRumors : les iPhone 16 et 16 Plus conserveraient le modèle X70 actuel. Le modem deviendrait ainsi un nouveau moyen de différenciation entre la gamme classique et la gamme Pro, déjà favorisée au niveau du processeur.Le modem Snapdragon X75 permettra de nouvelles avancées dans les performances grâce la prise en charge de la 5G Advanced avec un nouveau moteur neuronal pour améliorer la fiabilité de la connexion et optimiser les débits grâce à l'intelligence artificielle, notamment dans les situations les plus complexes (ascenseurs, garages, trains, etc.), avec une géolocalisation plus précise et une consommation électrique réduite de 20%, le tout dans une puce 25% plus compacte.