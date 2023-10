Un signe pour le renouvellement de l'iMac ?

Près de deux ans et demi après sa sortie , l'iMac M1 s'apprêterait-il à être enfin mis à jour ? Le site japonais Macotakara a repéré des délais inhabituels pour le tout-en-un d'Apple sur l'Apple Store : dans certains pays comme les États-Unis (mais pas la France), il y a jusqu'à quatre semaines d'attente dès que l'on sélectionne la moindre option de stockage ou de RAM, alors que les modèles de base peuvent être livrés sans délais. C'est parfois, mais pas toujours, le signe d'une tension sur les stocks préliminaire à un renouvellement.L'iMac a fait l'impasse sur la puce M2 , sortie il y a déjà plus d'un an, et on s'attend ainsi à ce qu'il soit directement mis à jour avec la future puce M3. Si les rumeurs tablaient initialement sur un lancement cet automne pour les premiers Macs M3, les récents bruits de couloir sont beaucoup moins optimistes car TSMC aurait des problèmes de rendement dans sa ligne de production de puces de 3 nanomètres, la première d'entre elle étant la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro qui vient tout juste d'être commercialisé et qui est prioritaire à l'approche des fêtes de fin d'année.Macotakara estime alors qu'Apple pourrait finalement dévoiler un iMac de génération M2, avec une option M2 Pro pour les utilisateurs exigeants, le tout avec une mise à jour de la connectique avec la prise en charge du Thunderbolt 4, du Wi-Fi 6E (802.11ax) et du Bluetooth 5.3, sans oublier de nouveaux accessoires avec des versions USB-C des Magic Trackpad, Magic Keyboard et Magic Mouse.Voilà une rumeur à prendre avec la plus grande prudence, Macotakara ne disposant pas de sources aussi fiables que celles du journaliste Mark Gurman selon qui on peut toujours espérer un iMac M3 au printemps prochain sans modèle M2 intermédiaire. Il reste quoi qu'il en soit conseillé d'attendre l'arrivée des nouveaux modèles — si vous ne comptez pas attendre, n'oubliez pas que vous pouvez profiter d'un rabais de 20% sur l'iMac M1 en version reconditionnée sur le Refurb Store