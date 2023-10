De nouveaux iPad annoncés dans les prochains jours ?

Apple pourrait lancer de nouveaux modèles d'iPad dans les tout prochains jours, d'après les informations de Supercharged que le site 9To5Mac affirme avoir pu vérifier indépendamment. Il devrait s'agir de mises à jour mineures pour trois modèles, principalement tournées autour de l'intégration de puces plus récentes. On devrait ainsi découvrir l'iPad 11 l'iPad Air 6 et l'iPad mini 7 . Aujourd'hui, l'iPad 10 intègre la puce A14, l'iPad Air 5 la puce M1 et l'iPad mini 6 la puce A15. Pour la refonte de l'iPad Pro avec la puce M3, il faudra a priori attendre le printemps prochain.

La gamme actuelle

Mise à jour 15:15 :

Dans sa dernière newsletter publiée sur Bloomberg, Mark Gurman réitère que selon ses sources, le lancement de nouveaux modèles d'iPad n'aura pas lieu ce mois-ci. Suspense...

Outre les gains de performance et de pérennité attendus pour ces nouveaux modèles, on regardera avec grand intérêt comment Apple retravaille son offre d'entrée de gamme avec la disparition probable de l'iPad 9, dernier modèle à intégrer un écran rectangulaire et le connecteur Lightning. Dans la dernière version bêta d'iOS 17.1, on a d'ailleurs récemment repéré un nouvel Apple Pencil avec connecteur USB-C qui pourrait accompagner l'iPad 11 et offrir une alternative moins chère à l'Apple Pencil 2 pour toutes les autres tablettes.