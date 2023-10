Un Apple Vision moins cher sans la fonctionnalité EyeSight ?

Quels compromis Apple fera-t-elle sur son casque de réalité mixte afin de créer un modèle moins cher ? Selon Mark Gurman sur Bloomberg , c'est la fonctionnalité EyeSight qui sauterait en premier : il s'agit de l'écran OLED externe convexe qui retranscrit au monde extérieur l'image des yeux de l'utilisateur. Ce retrait n'entraînerait pas de recul majeur de l'expérience utilisateur, et il permettrait accessoirement de gagner un peu de poids, un des objectifs prioritaires d'Apple . Apple ferait également des compromis sur les caméras et les capteurs en général, sans que l'on sache lesquels à ce stade. Présenté en juin , le casque Apple Vision Pro sera lancé aux États-Unis en début d'année 2024 et dans d'autres pays quelques mois plus tard. Il coûtera 3 499 dollars dans sa version de base, ce qui le réservera à un public restreint. Les travaux sur un modèle moins cher se feraient en parallèle d'une seconde version plus musclée du casque, rien n'étant attendu avant 2025 au plus tôt.