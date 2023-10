Apple va bientôt pouvoir mettre à jour l'iPhone sans ouvrir sa boîte

C'est chaque été une course contre la montre à Cupertino : les développeurs doivent absolument arriver à une version préliminaire à peu près stable de la dernière mise à jour majeure d'iOS pour que cette dernière soit installée sur les nouveaux modèles d'iPhone plusieurs semaines avant leur commercialisation en septembre. Apple finit ainsi par installer une version bêta, puis proposer une mise à jour logicielle pour installer la version finale dès le premier allumage de l'iPhone. C'est une expérience qui se poursuit toute l'année avec les mises à jour logicielles intermédiaires suivantes : l'acheteur n'obtient jamais un iPhone qui est directement à jour, et Apple voudrait changer cela selon Bloomberg Le journaliste Mark Gurman nous apprend qu'Apple a développé un système lui permettant de mettre à jour la version d'iOS embarquée sur l'iPhone sans avoir à ouvrir sa boîte. Ce système prendrait la forme d'un socle sur lequel il faudrait placer la boîte de l'iPhone : il serait capable d'allumer l'iPhone, de le mettre à jour puis de l'éteindre, le tout sans la moindre manipulation. Pas besoin de courant : la charge initiale de la batterie serait largement suffisante. Ce socle serait déployé dans les Apple Stores d'ici la fin de l'année et devrait donc permettre à Apple de vendre des modèles d'iPhone toujours à jour, au moins en boutique — Mark Gurman ne précise pas si les centres de distribution de la marque seront également concernés.