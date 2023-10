Les MacBook Air et Pro M3 en route pour 2024

On s'attendait à de nouveaux modèles d'entrée de gamme cet automne mais Apple ne dévoilera finalement pas de nouveau MacBook cette année, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . À cause de difficultés de rendement sur la ligne de production en 3 nanomètres de TSMC, Apple donnerait la priorité à la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro et le lancement de la puce M3 aurait été différé.Les MacBook Air 13,6" et 15,3" avec puce M3 en seraient actuellement au stade de l'EVT (), celui durant lequel on vérifie que tous les composants fonctionnent comme prévu. Étonnamment, le développement de ces nouveaux modèles serait moins avancé que celui des MacBook Pro 14,2" et 16,2" avec puces M3 Pro et M3 Max qui en seraient au stade du DVT () durant lequel on teste la production elle-même.En bref, Apple pourrait lancer les nouveaux MacBook Pro dès le début d'année ou le printemps 2024 alors que les MacBook Air pourraient attendre un trimestre de plus. Voilà qui serait inédit pour le projet Apple Silicon, Apple ayant pour l'habitude de lancer ses produits d'entrée de gamme avant les modèles plus musclés. Mark Gurman ne parle pas du MacBook Pro 13,3", mais il avait déjà évoqué des travaux sur un modèle M3 qui pourrait être lancé en même temps que les MacBook Air.