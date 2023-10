Notre test des iPhone 15 et iPhone 15 Pro (Max)

Design et prise en main

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs, mais avec une petite subtilité qui modifie la sensation en main : les tranches du châssis sont légèrement arrondies C'est une évolution plutôt séduisante : ces nouveaux modèles sont tout simplement plus agréables à tenir. C'est un bon compromis entre les bords complètement ronds des iPhone 6 à 11 (très agréables en main mais qui augmentaient inutilement la taille du châssis) et les bords tranchants des iPhone 12 à 14.

iPhone 14 Pro à gauche — iPhone 15 Pro à droite

Évidemment, c'est aussi aux coloris qu'on reconnaît instantanément ces nouveaux modèles. Sur les iPhone 15 classiques, Apple propose de nouveaux coloris très clairs, beaucoup plus sobres que sur les générations précédentes. La saturation de la couleur est tellement faible qu'on peut avoir du mal à reconnaître le coloris en fonction de l'éclairage : le bleu par exemple peut facilement passer pour un blanc laiteux. On aime ou on n'aime pas : c'est une question de goût. Il y a en revanche une intéressante évolution dans le traitement du verre à l'arrière de l'iPhone 15 : il a une texture matte qui est très peu sensible aux traces de doigts.

L'iPhone 15 Pro Max coloris Titane naturel et l'iPhone 15 bleu

Du côté des modèles Pro, la grande nouveauté de cette année concerne l'arrivée d'un châssis en titane, qui remplace l'acier. On remarque aisément cette évolution dans la prise en main : ces nouveaux modèles sont notablement plus légers. Comptez en effet 187 g pour l'iPhone 15 Pro au lieu de 206 g pour l'iPhone 14 Pro, et 221 g pour l'iPhone 15 Pro Max au lieu de 240 g pour l'iPhone 14 Pro Max. Attention, cela reste tout de même plus lourd que les iPhone 15 (171 g) et iPhone 15 Plus (201 g) de taille équivalente. C'est un progrès sympathique, mais ce n'est pas un progrès aussi spectaculaire qu'on pourrait le penser.Pour la colorisation du titane, Apple n'a pas opté pour l'anodisation mais un revêtement PVD censé améliorer la solidité et l'association des couleurs à la matière. Pas de folies cette année : les coloris sont assez austères avec trois nuances de gris en plus d'un bleu foncé. On pouvait penser que la finition brossée du titane limiterait les traces de doigts mais ce n'est absolument pas le cas : elles sont visibles sur tous les modèles et c'est encore plus flagrant sur les coloris foncés (c'est d'ailleurs la même chose pour le dos en verre).Une note importante au sujet des coloris : le titane n'est coloré qu'en surface et il s'agit d'un matériau sensible aux rayures. En cas d'entaille, le métal révèlera ainsi sa vrai couleur argentée. Ainsi, si vous comptez utiliser un iPhone 15 Pro sans coque de protection et craignez alors de le rayer, il peut être préférable d'opter pour le coloris Titane naturel, ou éventuellement Titane blanc.

Les coloris Titane noir et Titane naturel

La Dynamic Island et les écrans

Après avoir été inaugurée par l'iPhone 14 Pro l'année dernière, la Dynamic Island est généralisée à tous les modèles d'iPhone 15 cette année. Il n'y a donc plus d'encoche comme sur les précédents modèles, les capteurs frontaux étant logés dans un poinçon horizontal qui est aussi utilisé logiciellement par iOS pour afficher diverses informations sur fond noir, notamment les notifications et les suivis d'activités. C'est un élément bien pensé qui s'avère très pratique au quotidien, de plus en plus de développeurs en tirant parti dans leurs applications.Apple a également profité de l'occasion pour améliorer la luminosité de l'écran sur les iPhone 15 et 15 Plus. On passe à un maximum de 1 000 nits en standard (800 nits précédemment), 1 600 nits en HDR (1 200 nits précédemment) et les nouveaux modèles s'autorisent même des pointes temporaires à 2 000 nits en extérieur. C'est la même chose que sur les modèles Pro, qui conservent d'autres avantages comme la technologie ProMotion (120 Hz) et l'écran toujours activé. Pour ceux qui utilisent régulièrement leur iPhone en plein soleil, c'est une très bonne évolution.Ces nouveaux modèles bénéficient également de bordures réduites autour de l'écran. C'est très subtil sur les modèles classiques qui gagnent légèrement en diagonale (l'iPhone 15 présente un écran d'une définition de 2 556 x 1 179 pixels, contre 2 532 x 1 170 pixels pour l'iPhone 14) dans un châssis lui aussi plus généreux (147,6 x 71,6 mm contre 146,7 x 71,5 mm). On voit plus facilement la différence sur les modèles Pro dont l'écran a la même définition dans un châssis plus compact (146,6 x 70,6 mm pour l'iPhone 15 Pro au lieu de 147,5 x 71,5 mm pour l'iPhone 14 Pro). C'est toujours bon pour la maniabilité du téléphone, et cela participe à sa baisse de poids.

iPhone 15 Pro à gauche — iPhone 15 à droite

Le bouton d'action

Autre nouveauté directement visible à la prise en main du téléphone, le commutateur de sonnerie a disparu sur les modèles Pro et il a été remplacé par un nouveau bouton appelé bouton d'action. Par défaut, ce bouton sert toujours à basculer entre les modes Sonnerie et Silence. Il faut simplement presser ce bouton un peu plus longtemps (environ une seconde) pour que l'action soit prise en compte afin d'éviter les pressions accidentelles. Une animation de la Dynamic Island, qui augmente progressivement sa taille jusqu'au changement de mode, permet de comprendre cette petite subtilité instantanément. Une nouvelle icône désactivable dans la barre d'état de l'iPhone permet de connaître le mode en cours.Tout l'intérêt de ce nouveau bouton, c'est qu'on peut personnaliser son action. Il peut servir à changer de mode de Concentration, à ouvrir l'Appareil photo (puis à déclencher la prise de vue), à activer la Lampe torche, à ouvrir le Dictaphone et enregistrer, à lancer une traduction ( ultérieurement ), à ouvrir la Loupe ou un réglage d'accessibilité, et enfin lancer un raccourci qui peut permettre d'ouvrir n'importe quelle application et même réaliser des séries de tâches avec toutes les possibilités qu'offre l'application Raccourcis. Pour basculer entre les modes Silence et Sonnerie, on peut alors simplement passer par le centre de contrôle.

Les réglages du bouton d'action et la cloche de la sonnerie dans le centre de contrôle

Passage à l'USB-C

Ce bouton d'action est une excellente idée et il est assez frustrant qu'Apple le réserve à ses modèles Pro ( il arriverait sur l'iPhone 16 classique l'année prochaine). Il est également dommage qu'Apple n'ait pas donné la moindre possibilité de déclencher des actions secondaires, par exemple en pressant le bouton d'action conjointement à un autre bouton, ou en donnant la possibilité de déclencher des actions différentes selon le mode de Concentration ou la géolocalisation (l'action serait par exemple différente à la maison, au bureau, en voiture, etc.). D'ailleurs, les deux raccourcis de l'écran verrouillé permettant d'activer l'appareil photo et la lampe torche ne peuvent toujours pas être personnalisés ou désactivés... Peut-être avec une future mise à jour d'iOS ?C'est sans doute l'évolution qui la plus marquante de cette année : tous les modèles d'iPhone 15 abandonnent le connecteur Lightning, qui était utilisé depuis l'iPhone 5 en 2012, pour basculer sur le connecteur standard USB-C. C'est une nouveauté qui n'est pas de la volonté d'Apple et qui a été imposée par l'Union européenne . L'iPhone utilise donc le même connecteur que le Mac et les iPad récents : il est enfin possible d'utiliser un seul chargeur et un seul câble pour tous ses appareils !Cette transition vers l'USB-C permet enfin de se dégager des débits anémiques du connecteur Lightning, bloqué depuis ses débuts aux 480 Mbit/s de la norme USB 2.0. Malheureusement, seuls les modèles Pro évoluent sur ce point avec la prise en charge de la norme USB 3 à 10 Gbit/s. Il est possible que cette situation ne soit que temporaire et que les iPhone 16 classiques en bénéficient à leur tour l'année prochaine : pour obtenir ces débits supérieurs, l'iPhone 15 Pro utilise un nouveau contrôleur intégré à la puce A17 Pro dont la puce A16 Bionic de l'iPhone 15 classique est dépourvue.Concrètement, l'iPhone 15 Pro peut donc bénéficier de débits filaires beaucoup plus rapides... à condition de bien l'utiliser avec un câble à la norme USB 3 (ou ultérieur). En effet, le câble fourni avec le téléphone est un câble dit « de charge » qui est limité aux débits de l'USB 2, au maximum théorique de 480 Mbit/s. La bonne nouvelle, c'est que le standard est désormais très répandu : si vous utilisez par exemple un SSD externe USB-C récent, il est probable que vous ayez déjà le câble sous la main.Pour nous faire une idée de l'évolution que permet la prise en charge de l'USB 3, nous avons simplement transféré une lourde vidéo, d'un poids de 13,43 Go, vers le Mac : avec le câble USB 2 fourni avec l'iPhone, le transfert a duré 6 minutes et 33 secondes (34 Mo/s), alors qu'un câble USB 3 nous a permis de transférer le même fichier en 1 minute et 11 secondes (189 Mo/s). Pour les vidéastes et tous ceux qui manipulent des fichiers volumineux, c'est un gain de temps phénoménal ! À titre de comparaison, le même transfert sans fil via AirDrop a duré 3 minutes et 44 secondes (60 Mo/s) avec un Mac équipé du Wi-Fi 6, et 5 minutes et 45 secondes (39 Mo/s) avec un Mac équipé du Wi-Fi 5. Le filaire a encore de beaux jours devant lui.

Le câble de charge USB-C fourni avec l'iPhone

L'adoption de l'USB-C ouvre aussi la porte à de nouveaux usages. On peut notamment citer la prise en charge des écrans externes 4K HDR par tous les modèles, en recopie vidéo ou en sortie vidéo pour le visionnage de vidéos ou de photos. Pas besoin de l'USB 3 et donc d'un modèle Pro pour cela, puisque c'est norme DisplayPort qui est utilisée à travers la prise USB-C. En revanche, il faut bien un câble USB 3 pour véhiculer l'image : avec le câble de charge fourni avec l'iPhone, cela ne fonctionne pas.On peut aussi noter l'enregistrement de vidéos ProRes 4K à 60 images par seconde en direct sur un SSD externe pour les modèles Pro. Il faut simplement activer manuellement ce format professionnel (Réglages > Appareil photo > Formats > Apple ProRes) qui est extrêmement lourd (un peu plus de 200 Mo par... seconde), puis brancher un SSD via le port USB-C pour que l'iPhone enregistre automatiquement sur ce dernier. C'est un grand avantage pour les vidéastes qui peuvent ainsi s'affranchir de la capacité de stockage interne de l'iPhone : d'ailleurs, l'iPhone 15 Pro n'intégrant que 128 Go ne peut pas enregistrer de vidéos ProRes 4K en interne mais cela devient possible avec un SSD externe. L'enregistrement sur un volume externe via USB-C fonctionne également pour les autres formats de vidéos : il suffit de brancher un SSD pour que l'iPhone enregistre automatiquement sur celui-ci (en voit alors apparaître la mention "USB-C" en bas de l'écran).Il y a aussi la prise en charge de la norme USB Power Delivery, qui permet d'utiliser la batterie de l'iPhone pour recharger un autre appareil à 4,5 W . C'est par exemple utile pour redonner un peu de jus à un boîtier d'AirPods, une Apple Watch, ou même un autre smartphone. C'est assez lent : par exemple, brancher 20 minutes un iPhone 15 complètement déchargé à un autre modèle ayant une batterie pleine permet de lui faire gagner 9% de batterie, au lieu de 38% avec un chargeur rapide. C'est donc une solution d'appoint, mais qui peut s'avérer très pratique pour éviter la panne sèche d'un de ses appareils alors que l'iPhone a encore de l'énergie à revendre. Autre subtilité intéressante, cela fonctionne aussi lorsque l'iPhone est lui-même en train d'être rechargé via MagSafe : on peut donc recharger deux appareils à la fois avec un seul adaptateur secteur.

Un iPhone 15 Pro rechargé par un iPhone 15 Pro Max

Appareils photos : 48 mégapixels pour tout le monde

Appareils photos : l'ultra grand-angle de l'iPhone 15 Pro

Appareils photos : le téléobjectif de l'iPhone 15 Pro Max

Appareils photos : le nouveau mode Portrait

La géolocalisation de la puce Apple U2

L'année dernière, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max avaient été les premiers smartphones d'Apple à recevoir un appareil photo principal brisant le plafond de verre des 12 mégapixels avec un quadruplement de la résolution à 48 mégapixels. Cette année, c'est toute la gamme d'iPhone 15 qui profite de cette avancée avec des améliorations complémentaires pour tous les modèles.Sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, le nouveau grand-angle bénéficie donc d'un capteur de 48 mégapixels qui prend par défaut des clichés de 24 mégapixels avec la technique de: la caméra regroupe ses pixels par groupe de quatre pour capter plus de lumière et un nouveau Photonic Engine fait sa tambouille pour sortir un cliché final de 24 mégapixels (et pas de 12 comme on pourrait s'y attendre). On gagne donc à la fois en luminosité et en définition, avec plus de souplesse pour le recadrage.Il est possible de prendre des photos en pleine définition de 48 mégapixels (sauf mode Nuit et Live Photos), mais c'est une option à activer manuellement dans les Réglages > Appareil photo > Formats > Commande de résolution. Lors de la prise de vue apparaît alors une nouvelle option "HEIF Max" en haut à droite de l'écran. À 48 mégapixels, les photos HEIF Max sont logiquement plus lourdes (un peu plus de 10 Mo au lieu de 5 pour une définition de 8 064 x 6 048 pixels au lieu de 5 712 x 4 284 pixels) et nécessitent un temps de pose légèrement plus long, en l'absence de: elles sont ainsi plus sensibles au flou de bougé et les rafales contiennent des photos plus espacées. Notez que le très volumineux format ProRaw reste réservé aux modèles Pro.Ce nouveau capteur de 48 mégapixels permet une autre avancée significative : l'iPhone 15 propose un niveau de zoom 2x et c'est une première dans un modèle de la gamme classique. Lorsque ce mode est sélectionné, l'iPhone utilise simplement les 12 mégapixels centraux de son capteur principal : on a ainsi l'équivalent d'un téléobjectif 2x, un peu moins sensible à la lumière en l'absence de(ce qui peut se traduire par une image un peu plus bruitée, moins contrastée et une sensibilité au flou de bougé) et au prix d'une définition d'image inférieure mais parfaitement exploitable (4 032 x 3 024 pixels, comme sur les photos 1x des précédents modèles d'iPhone).Sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, le grand-angle principal gagne un plus grand capteur pour de meilleurs résultats en faible luminosité et un nouveau revêtement permettant de réduire les reflets indésirables (facteur de flare), le tout avec un nouveau Photonic Engine et des images par défaut à 24 mégapixels au lieu de 12 pour la génération précédente.Concrètement, l'évolution dans la qualité des photos en faible luminosité est assez marginale sur cette génération d'iPhone ou en tout cas beaucoup moins marquante que l'augmentation de la résolution. C'est assurément en grand progrès au fil des générations (un utilisateur passant d'un iPhone 8 ou X — ou même 11 ou 12 — à un iPhone 15 ou 15 Pro verra une énorme différence), mais il n'y a pas un grand bond en avant cette année si on compare à l'année dernière. Même chose pour ce qui est des reflets indésirables, toujours présents sur les derniers modèles (ci-dessous, le reflet vert sur l'anse).Concernant la définition d'image, les photos de 48 mégapixels qui étaient sur l'iPhone 14 Pro limitées au très volumineux format ProRAW (poids moyen de 75 Mo par photo) peuvent désormais être enregistrées au format HEIF Max (poids moyen de 5 Mo par photo). C'est une nouveauté qui a été aussi apportée à l'iPhone 14 Pro avec iOS 17 : on peut sélectionner le format par défaut dans Réglages > Appareil photo > Formats, les options apparaissant ensuite en haut à droite de l'écran lors de la prise de vue.Apple a également mis en place trois options pour le capteur principal avec les distances focales de 24, 28 et 35 mm qui correspondent à des niveaux de zoom de 1x, 1,2x et 1,5x, avec des traitements spécifiques du Photonic Engine permettant de modifier le rendu selon ces distances focales. Il est possible de modifier la distance focale utilisée par défaut dans Réglages > Appareil photo > Formats > Appareil photo principal, les objectifs de 28 et 35 mm qui apparaissent automatiquement dans la roue de gestion du niveau de zoom pouvant être désactivés.Sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, Apple a amélioré l'ultra grand-angle pour un meilleur mode nuit, un mode HDR plus évolué et un meilleur mode macro, en plus d'un nouveau traitement pour éviter les reflets indésirables. Comme pour le grand-angle principal, on détecte une évolution positive en comparant avec les clichés de l'iPhone 14 Pro (ce qui n'est d'ailleurs pas chose facile même avec un pied, car Apple a interverti le téléobjectif et l'ultra grand-angle), mais cela reste plutôt mineur.Alors que le téléobjectif de l'iPhone 15 Pro reste à un niveau de zoom de 3x, celui de l'iPhone 15 Pro Max passe à 5x. C'est une évolution rendue possible par un système périscopique qu'Apple surnomme tétraprisme, la lumière étant redirigée quatre fois à l'intérieur du smartphone pour étendre la longueur focale avant d'atteindre le capteur. On a ainsi l'équivalent d'un téléobjectif de 120 mm, et c'est une nouveauté particulièrement appréciable pour aller réellement plus loin que le zoom 2x proposé par le grand-angle principal.Lorsque l'on veut zoomer le plus possible sur un élément distant, ce nouvel objectif est un allié précieux car il permet d'éviter de basculer sur le zoom numérique qui entraîne une baisse de la définition de l'image finale. Sur l'exemple ci-dessous, le cadrage 5x est déjà insuffisant pour se débarrasser du panneau d'entrée du parking : il faudra rogner encore un peu. Avec le zoom 3x de l'iPhone 15 Pro classique, un tel cadrage entraînerait une perte de qualité considérable.Vous l'avez peut-être remarqué sur le comparatif ci-dessus, le téléobjectif 5x de l'iPhone 15 Pro Max a en revanche tendance à moins bien éclairer ses clichés que le téléobjectif 3x de l'iPhone 15 Pro. Si vous avez déjà manipulé le téléobjectif d'un précédent modèle d'iPhone, vous savez sans doute que les photos en faible luminosité ne sont pas son point fort. Sans grande surprise, le téléobjectif 5x de l'iPhone 15 Pro Max est fidèle à la tradition avec une tendance à la bouillasse de pixels dès que le soleil se fait la malle : il vaut mieux se débrouiller avec le zoom 2x du capteur principal, même si le niveau de zoom n'a rien à voir.Même si le téléobjectif 5x de l'iPhone 15 Pro Max a encore beaucoup de marge de progression en faible luminosité, ce n'est pas le jour et la nuit avec le modèle 3x de l'iPhone 15 Pro et on ne peut ainsi que regretter son absence du petit modèle. On sait que c'est une question de taille (le tétraprisme occupe une place nettement supérieure aux lentilles classiques) et donc une volonté de ne pas rogner sur la batterie. Cependant, les rumeurs évoquent déjà une légère augmentation de la hauteur de l'iPhone 16 Pro l'année prochaine pour permettre son inclusion dans le petit modèle. Difficile ainsi de ne pas être frustré : Apple aurait très bien pu augmenter la taille du châssis dès cette année et c'est un bon prétexte pour tenter de provoquer la montée en gamme.L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro inaugurent un nouveau mode Portrait plus intelligent : il est capable d'enregistrer automatiquement les données de profondeur de l'image lorsqu'il détecte un sujet. Il peut ainsi s'activer après la prise de vue ! Plus besoin donc de penser à activer le mode Portrait lorsque l'on prend une photo en vitesse : on peut le faire après coup, en cliquant sur Modifier puis en pressant l'icône Portrait (sigle ƒ). On a alors accès à une glissière permettant de contrôler la profondeur et donc l'intensité de l'effet de bokeh, et un pointeur permettant d'indiquer l'endroit de la mise au point.La nouvelle option permettant de contrôler la mise au point, qui a été également apportée par iOS 17 aux iPhone 13 et 14, permet de modifier la zone de mise au point en un clic. C'est particulièrement intéressant lorsqu'il y a plusieurs sujets sur une même image et lorsqu'il faut se dépêcher pour prendre la photo, notamment lorsque les protagonistes sont indisciplinés. C'est aussi dans ce type d'usage que le téléobjectif 5x de l'iPhone 15 Pro Max peut s'avérer particulièrement utile, puisqu'il permet d'éviter de trop avoir à s'approcher.La détection automatique des sujets sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro est très intéressante, mais pas assez permissive : elle se limite en effet aux personnes, aux chats et aux chiens. Pour les autres animaux et les objets, il faut toujours bien penser à activer le mode Portrait au moment de la prise de vue. On précisera également qu'il arrive parfois, assez inexplicablement, que la détection ne se fasse pas... Dommage qu'Apple n'ait pas mis d'option permettant de systématiser cet enregistrement ! Lorsque l'on a le temps pour prendre la photo, il faut mieux activer le mode Portrait manuellement histoire de ne pas prendre de risque.Concernant la qualité de ce mode Portrait nouvelle génération, on peine à trouver une différence réellement notable avec les précédents modèles d'iPhone : on retrouve en effet les mêmes défauts dans les situations où le détourage n'est pas évident, typiquement avec les cheveux.La puce Apple U2 en charge de l'Ultra Wideband fait ses premiers pas dans l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro et promet de géolocaliser avec précision un autre appareil compatible dans un rayon de 60 mètres. C'est trois fois plus qu'avec la puce Apple U1 qui équipait les précédents modèles ! Ce progrès a donné une bonne idée à Apple : permettre à des proches de se retrouver plus facilement, comme si l'iPhone se transformait alors en AirTag. On utilise pour cela l'application Localiser. La précision est tout aussi redoutable qu'avec les traqueurs d'Apple, et permet de retrouver l'utilisateur recherché avec une interface similaire.La fonctionnalité permet bien de localiser ses proches jusqu'à une soixantaine de mètres comme annoncé, le lancement de la géolocalisation faisant d'ailleurs apparaître une notification chez la personne recherchée. En revanche, cette limite descend dès qu'il y a des obstacles et un mur porteur bloque totalement le signal. Cela peut donc être très pratique dans une foule... et c'est déjà pas mal.

La notification n'a pas encore été traduite en français...

Puces, réseau, autonomie...

Seul hic, il faut avoir préalablement autorisé ses proches à suivre sa géolocalisation : il y a seulement trois options (une heure, toute la journée ou indéfiniment) sans possibilité de personnalisation de la durée (par exemple pour une semaine de vacances entre amis) et surtout des barrières de la géolocalisation en elle-même. Une fois le partage de la géolocalisation activé, on peut en effet suivre l'utilisateur au bout du monde en temps réel, sans pour autant être près de lui. Il manque une option permettant d'activer la géolocalisation à proximité mais pas celle à distance.L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus héritent de la puce Apple A16 Bionic utilisée par l'iPhone 14 Pro l'année dernière, alors que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max inaugurent une nouvelle puce Apple A17 Pro plus performante secondée de quelques avancées supplémentaires, comme 8 Go de RAM au lieu de 6 Go pour les modèles classiques, la prise en charge du réseau Thread utilisé par les accessoires de domotique et du Wi‑Fi 6E, qui ouvre une nouvelle bande spectrale (6 GHz) pour améliorer la fiabilité de la connexion dans des environnements saturés, augmenter les débits et réduire le temps de latence sur les courtes portées, à condition bien sûr d'utiliser l'iPhone avec un routeur Wi-Fi prenant en charge cette norme récente.

Les scores GeekBench des puces A16 Bionic et A17 Pro

Conclusion : la bonne année pour acheter ?

Comme chaque année, le passage à une nouvelle puce ne se ressent pas dans les performances au quotidien, l'interface d'iOS restant tout aussi réactive quel que soit le modèle et la plupart des applications du quotidien étant très loin d'exploiter toute la puissance disponible. Ce n'est pas pour autant que ce surplus de puissance n'est pas utile : il est par exemple utilisé de manière transparente pour les traitements de l'appareil photo. On peut également voir cela comme un gage de pérennité : dans quelques années, il est probable une future version d'iOS ne prenne plus en charge l'iPhone 15 alors que l'iPhone 15 Pro aura une année de mise à jour en plus.La nouvelle puce A17 Pro a la particularité d'être gravée à une finesse de 3 nanomètres, contre 5 nanomètres pour la puce A16. Ce type d'évolution se traduit généralement par une consommation réduite. Si l'on ajoute à cela quelques autres évolutions bénéfiques, comme un nouveau modem 5G moins consommateur , on pensait que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max afficheraient une autonomie en hausse par rapport à la génération précédente mais ce n'est finalement pas le cas, Apple ayant visiblement favorisé les performances en ajoutant pas moins de 3 milliards de transistors à la puce A17 Pro, qui en compte 19 milliards au lieu de 16 pour la puce A16. On précisera au passage qu'un bug d'iOS 17 causant une surchauffe de la puce A17 Pro a été résolu avec iOS 17.0.3 lancé le 4 octobre et qu'il n'y a maintenant plus de problème sur ce point.Concernant l'autonomie, ce sont les grands modèles qu'il faut préférer si vous êtes à la recherche de la plus grande endurance. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les modèles Pro qui tiennent le plus longtemps : un récent test visant à reproduire un usage intense continu a montré des autonomies de 9 heures et 20 minutes pour l'iPhone 15 Pro, de 9 heures et 57 minutes pour l'iPhone 15, de 11 heures et 41 minutes pour l'iPhone 15 Pro Max et de 13 heures et 19 minutes pour l'iPhone 15 Plus.Avec l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, les modèles classiques ont eu droit à une très belle évolution cette année, ce serait-ce que pour l'appareil photo principal qui fait un gros bond en avant, la Dynamic Island et pour le connecteur USB-C qui est devenu le standard de l'industrie. Ce sont des modèles beaucoup plus aboutis que l'iPhone 14 l'année dernière. Et par rapport à l'iPhone 14, cela justifie pleinement l'investissement supplémentaire : il n'y a que 100 € de différence entre les deux gammes (l'iPhone 14 est vendu à partir de 869 € et l'iPhone 15 à partir de 969 €) et c'est un effort financier que vous ne regretterez pas.Pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max qui bénéficient aussi du connecteur USB-C dans une version plus rapide, d'un design plus léger avec un châssis en titane, du nouveau bouton d'action et d'une nouvelle puce plus performante, les progrès sur le front des appareils photos sont plus légers si l'on exclut le téléobjectif qui est réservé au grand modèle. Si les amateurs de grandes diagonales seront ravis, ceux qui préfèrent le petit modèle pourront ressentir une certaine frustration de ne pas pouvoir profiter du nouveau zoom 5x... Dans ce cas, il peut être intéressant d'attendre l'année prochaine avec l'iPhone 16 Pro qui devrait corriger cela. Ces nouveaux modèles restent extrêmement bien équipés avec une baisse de 100 € bienvenue par rapport à l'année dernière (l'iPhone 15 Pro est vendu à partir de 1 229 € et l'iPhone 15 Pro Max à partir de 1 479 €), mais le surcoût par rapport à un iPhone 15 classique en grand progrès est un peu plus difficile à avaler cette année.Vous pouvez retrouver tous les modèles d'iPhone sur l'Apple Store en ligne ainsi que les revendeurs comme Amazon Rue du Commerce ou CDiscount et les opérateurs téléphoniques comme Orange SFR et RED . Vous pouvez également retrouver toutes les gammes sur notre comparateur de prix pour suivre les promos sur les différents modèles en temps réel.