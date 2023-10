Apple dévoile un nouvel Apple Pencil avec connecteur USB-C

Comme pressenti suite à une récente découverte au sein d'iOS 17.1, Apple vient de dévoiler un nouveau modèle d'Apple Pencil qui a la particularité d'intégrer un port USB-C. Ce modèle ressemble beaucoup à l'Apple Pencil 2 et il s'attache aussi magnétiquement sur la tranche des iPad aux bords plats. En revanche, il n'y a pas de recharge sans fil : le capuchon à l'arrière du stylet coulisse pour révéler un port USB-C et l'Apple Pencil se recharge alors avec le même câble que l'iPad.Par rapport à l'Apple Pencil de première génération, ce nouvel modèle sobrement appelé « Apple Pencil (USB-C) » perd la fonctionnalité de sensibilité aux niveaux de pression mais gagne l'attache magnétique et la fonctionnalité de survol sur l'iPad Pro. Par rapport à l'Apple Pencil 2, il lui manque la recharge magnétique et l'appairage par ce même moyen, ainsi que le double-tap permettant de changer facilement d'outil.Alors que l'Apple Pencil 1 coûte 119 € et l'Apple Pencil 2 est à 149 € , ce nouveau modèle aura l'avantage du prix : Apple annonce un tarif de 95 € et une disponibilité. Voilà donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs de l'iPad 10 qui nécessite un adaptateur pour l'Apple Pencil 1 et son connecteur Lightning, et pour tous les autres modèles avec port USB-C (l'Apple Pencil USB-C n'est pas compatible avec les iPad ayant un connecteur Lightning) qui gagnent une alternative moins chère à l'Apple Pencil 2. Pour un éventuel Apple Pencil 3 avec pointes interchangeables , il faudra sans doute attendre l'arrivée de l'iPad Pro M3 au printemps prochain.