Les nouveautés d'iOS 17.1, lancé la semaine prochaine

C'est la semaine prochaine qu'iOS 17.1 sera mis à la disposition de tous les utilisateurs. Hier soir, Apple a envoyé aux développeurs la versionde cette future mise à jour : c'est elle qui sera déployée la semaine prochaine si aucun problème majeur n'est détecté d'ici-là. Les notes de version fournies par Apple nous donnent l'ensemble des évolutions apportées par cette nouvelle version d'iOS.Il y a une nouvelle fonctionnalité majeure avec une évolution d'AirDrop permettant aux transferts de basculer sur Internet lorsque les deux appareils s'éloignent au point de ne plus pouvoir communiquer en Wi-Fi. iOS 17.1 apporte également de nouvelles options de contrôle pour le mode veille (StandBy) des iPhone 14 Pro et 15 Pro. Quelques nouveautés concernent Apple Music avec de nouveaux filtres pour les favoris, de nouvelles illustrations et des suggestions intégrées à la fin des playlists.Ensuite, Apple cite pêle-mêle une nouvelle option pour choisir un album spécifique dans lequel piocher au hasard pour l'affichage de l'écran verrouillé, la prise en charge des serrures Matter dans l'application Maison, une amélioration de la détection des accidents sur les iPhone 14 et 15, des corrections de bug touchant notamment Temps d'écran, le clavier qui pouvait avoir des lenteurs ou un défaut d'affichage causant un effet de rémanence.Bien que cela ne soit pas indiqué dans les notes de version, c'est bien iOS 17.1 qui corrige le DAS de l'iPhone 12 qui est interdit de vente en France depuis le 13 septembre pour cause d'émissions trop élevées avec un DAS "membre" (avec le téléphone en poche ou à la main) de 5,7 W/kg, supérieur à la limite légale de 4 W/kg. La mise à jour devrait être lancée le mardi 24 octobre à 19 heures.