macOS Sonoma 14.1 en approche, peu de nouveautés

La première mise à jour intermédiaire de macOS Sonoma est en approche : macOS 14.1 est entré en versionhier soir et la sortie devrait avoir lieu la semaine prochaine en même temps qu'iOS 17.1 . Les nouveautés sont très limitées, Apple n'en citant que quatre : de nouvelles options pour les favoris et des filtres pour ces derniers dans Apple Music, l'ajout du statut de la garantie pour le Mac, les AirPods et les produits Beats dans les Réglages Système, la correction d'un bug causant la réinitialisation des réglages du service de localisation, et la correction d'un bug empêchant le montage de disques externes chiffrés.Si aucun pépin majeur n'est détecté dans les prochains jours, c'est cette même version RC qui devrait être déployée auprès du grand public la semaine prochaine. La sortie devrait avoir lieu le mardi 24 octobre à 19 heures.