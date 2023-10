watchOS 10.1 en approche avec NameDrop et Toucher deux fois

La versionde watchOS 10.1 a été envoyée aux développeurs hier soir et la version finale sera déployée auprès du grand public la semaine prochaine. Cette future mise à jour apporte deux importantes nouveautés, la première d'entre elle étant la prise en charge de NameDrop par l'Apple Watch. Cette nouvelle fonctionnalité qui existe déjà entre deux iPhone avec iOS 17 permet d'échanger des fichiers ou des contacts via AirDrop sans avoir à sélectionner son destinataire, simplement en approchant deux appareils l'un de l'autre. Avec watchOS 10.1, cela fonctionnera donc entre deux Apple Watch ou entre une Apple Watch et un iPhone.L'autre importante nouveauté concerne les utilisateurs des récentes Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 avec la prise en charge de la fonctionnalité Toucher deux fois . En pinçant deux fois le pouce et l'index, on peut par exemple de prendre un appel, répondre à un message, arrêter un minuteur, mettre la musique en pause ou faire défiler des widgets, sans avoir à toucher l'écran et donc à utiliser son autre main.watchOS 10.1 sera lancé aux côtés d'iOS 17.1 qui reçoit aussi de multiples nouveautés, et de macOS Sonoma 14.1 qui corrige quelques bugs. Si Apple est fidèle à ses habitudes, ce devrait être pour le mardi 24 octobre à 19 heures.