tvOS 17.1 améliorera les dialogues sur tous les HomePod

C'est une fonctionnalité de tvOS 17 qui était initialement réservée aux utilisateurs du HomePod de seconde génération qui va être étendue à tous les modèles d'enceintes connectées d'Apple avec tvOS 17.1, qui est passé en versionhier soir et qui sera déployé la semaine prochaine auprès du grand public : l'option « Améliorer les dialogues » sera également disponible sur le HomePod original de 2018 ainsi que sur le HomePod mini, à condition qu'ils soient appairés à un Apple TV 4K. Ce changement était apparu sur les précédentes versions bêtas, sans que l'on sache si c'était une erreur ou non : on a donc désormais la confirmation qu'il ne s'agissait pas d'un bug.

Copie d'écran par 9To5Mac

Cette fonctionnalité modifie le son des films et série pour que l'on distingue mieux les dialogues : tvOS analyse la bande son en temps réel pour dissocier les sons de voix du bruit ambiant et de la musique, pourtvOS 17.1 devrait être disponible le mardi 24 octobre.