Apple enquête sur des scintillements anormaux de l'Apple Watch

Apple enquête sur un problème de brefs scintillements, ou de soudaines "pulsations" pouvant survenir sur l'écran de l'Apple Watch avec la fonctionnalité d'écran toujours activé, selon un mémo interne qu'a pu consulter MacRumors . Bien que le mémo ne précise pas quel sont les modèles concernés, de multiples témoignages visent les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 qui ont été lancées le mois dernier Apple invite les réparateurs agréés à ne pas prendre en charge les montres concernées et à conseiller à leurs clients de garder watchOS à jour, signe qu'un correctif logiciel est sans doute en préparation. Si le problème se montre trop gênant, une solution temporaire consiste à désactiver l'écran toujours activé dans les Réglages > Luminosité et affichage > Toujours activé.Un autre bug qui est remonté aux oreilles d'Apple concerne certaines complications, comme les anneaux d'activité, qui peuventcomme sur l'exemple ci-dessus. Là aussi, pas de panique : ce n'est pas matériel et un correctif arrivera bientôt.