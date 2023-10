L'iMac M3 en 2024, un iMac Pro de 32 pouces en 2025 ?

C'est cuit pour 2023 : il faudra attendre 2024 pour pouvoir découvrir la prochaine génération d'iMac, affirme l'analyste Ming-Chi Kuo qui rejoint ainsi le journaliste Mark Gurman selon qui le lancement aurait lieu dans le courant du premier semestre, à la fin de l'hiver ou au printemps. Les récentes rumeurs seraient donc infondées et il ne serait pas question d'un modèle avec puce M2 pour palier au retard de la puce M3 : Apple sauterait bien une génération en passant directement de la puce M1 à la puce M3 l'année prochaine.Toujours selon Ming-Chi Kuo, un futur modèle haut de gamme équipé d'un grand écran de 32 pouces (une diagonale déjà évoquée par Mark Gurman ), contre 24 pouces pour le modèle actuel, serait sur la planche à dessin pour une sortie en 2025. Il intégrerait un écran Mini-LED comme le MacBook Pro, ce qui suggère un niveau d'équipement supérieur : on peut ainsi espérer l'intégration de puces plus musclées (M4 Pro et M4 Max ?) et l'appellation iMac Pro.Si l'iMac Pro est donc encore lointain, la sortie de l'iMac M3 se rapproche et on vous conseille d'attendre ces nouveaux modèles si vous comptez investir sans être pressé par le temps. Si vous comptez vous équiper tout de suite, sachez que vous pouvez régulièrement obtenir un rabais de 20% en optant pour un modèle reconditionné par Apple sur le Refurb Store