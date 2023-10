Tous les modèles d'iPad renouvelés en 2024 ?

Maintenant qu'Apple a dévoilé son Apple Pencil version USB-C qui sera disponible début novembre, il semble peu probable qu'il y ait de nouvelles annonces concernant l'iPad en 2023 : cela mènerait Apple trop près des fêtes de fin d'année. Encore une fois, le journaliste Mark Gurman avait raison : il faudra sans doute attendre 2024 pour découvrir de nouveaux iPad. Après une année 2023 blanche, tous les modèles devraient être mis à jour l'année prochaine avec l'iPad mini 7 l'iPad Air M2 et l'iPad Pro M3

La gamme actuelle

Seul l'iPad Pro devrait avoir droit à une révision d'envergure. On s'attend en effet à la mise en place d'un nouveau design autour d'écrans OLED de 11 et 13 pouces, pour remplacer les dalles LCD de 10,9" et Mini-LED de 12,9" actuelles. Les tablettes haut de gamme d'Apple devraient recevoir une webcam horizontale , ce qui pourrait se traduire par l'arrivée d'une Dynamic Island et/ou d'un Apple Pencil 3, les capteurs de Face ID ne pouvant actuellement cohabiter sur la même tranche que le module de recharge magnétique de l'Apple Pencil 2. La puce M3 devrait logiquement succéder à la puce M2 pour plus de puissance et de pérennité. Il y aura peut-être d'autres évolutions techniques, mais elles n'ont pas fait l'objet de rumeurs pour le moment.Les trois autres modèles devraient se contenter d'évolutions plus mineures principalement tournées autour de l'intégration de puces plus récentes, par exemple avec la puce A15 au lieu de A14 pour l'iPad, la puce M2 au lieu de M1 pour l'iPad Air, et la puce A16 (ou M1 ?) au lieu de A15 pour l'iPad mini. Apple devrait profiter de ces annonces pour réorganiser son offre d'entrée de gamme avec la disparition de l'iPad 9, dernier vestige d'un ancien design et dernier modèle à encore disposer d'un connecteur Lightning.En attendant, Apple va donc passer la période faste des fêtes de fin d'année avec une gamme vieillissante et les nouveautés arriveraient ensuitede l'année 2024 selon les sources de Mark Gurman. Il est possible que tous les modèles soient dévoilés au même moment, sans certitude toutefois. Il est en tout cas conseillé d'attendre si vous n'avez pas de besoin urgent, surtout pour l'iPad Pro qui s'apprête à évoluer notablement. Si vous comptez investir tout de suite, sachez que vous pouvez obtenir des rabais sur de multiples modèles chez les revendeurs, notamment sur l'iPad 9 en entrée de gamme : vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs en temps réel sur notre comparateur