Les AirTags 2 seraient repoussés à 2025

Le développement de la seconde génération d'AirTags prendrait du retard : Ming-Chi Kuo, qui avait en août évoqué un lancement fin-2024 , indique que la production de masse de ces nouveaux modèles aurait été repoussée à l'année 2025. L'analyste avait expliqué que ces futurs modèles auraient une intégration particulière avec le casque Apple Vision Pro qui sera lancé l'année prochaine, sans que l'on en sache plus pour le moment.Il semble en tout cas probable que ces nouveaux modèles bénéficient d'une nouvelle puce en charge de l'Ultra Wideband. Cela permettra aux AirTags de bénéficier d'une géolocalisation de proximité sur de plus grandes distances avec la puce U2 des iPhone 15, de l'Apple Watch Series 9 et de l'Apple Watch Ultra 2, le tout en économisant de l'énergie pour accroître l'autonomie.Les AirTags actuels sont vendus 39 € à l'unité ou 129 € par lot de quatre sur l'Apple Store. Ils sont souvent en promotion chez les revendeurs ( voir notre comparateur de prix ). À l'heure de la rédaction de cet article, les meilleurs tarifs sont de 34 € l'unité (-13%) et de 108 € les quatre (-16%) chez Amazon.