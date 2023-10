Inquiétude sur les ventes de l'iPhone 15 en Chine

À elle seule, la Chine représente 23% des ventes d'iPhone. Le lancement d'une nouvelle gamme est donc scruté avec une attention toute particulière et il semblerait que le départ de l'iPhone 15 ne corresponde pas tout à fait aux attentes initiales d'Apple. Des analystes cités par Bloomberg rapportent une baisse de 4,5% sur les deux premières semaines de commercialisation par rapport à l'iPhone 14 l'année dernière.

Lancement de l'iPhone 15 à l'Apple Store de Nanjing East, Shanghai

Ces difficultés au démarrage sont confirmées par l'analyste Jeff Pu, cité par 9To5Mac , qui évoque une popularité au beau fixe pour les modèles Pro mais pas pour les deux modèles d'entrée de gamme, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus qui souffriraient d'une concurrence accrue des marques locales sur leur segment tarifaire. C'est notamment Huawei qui tirerait son épingle du jeu, avec son récent Mate 60 qui rencontrerait un succès plus important que prévu.Dans ce contexte, Tim Cook s'est rendu en Chine cette semaine pour une tournée médiatique des Apple Stores et des sous-traitants d'Apple. Le CEO d'Apple a également rencontré le ministre du commerce Wang Wentao pour évoquer le développement futur d'Apple en Chine.

Tim Cook et Wang Wentao

Les ventes d'iPhone 15 seraient au contraire plutôt bonnes aux États-Unis et en Europe où les tarifs ont baissé par rapport à l'année dernière. On pourra se faire une première idée plus précise des performances de cette nouvelle gamme à l'occasion de la présentation des prochains résultats financiers trimestriels d'Apple, qui aura lieu le 2 novembre et qui comprendra la première semaine de commercialisation de l'iPhone 15.