Les puces A18 sur l'iPhone 16 et A18 Pro sur l'iPhone 16 Pro ?

Cela fait deux ans qu'Apple utilise des puces de génération précédente sur ses modèles d'iPhone d'entrée de gamme : alors que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max inaugurent cette année la puce A17 Pro, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus se contentent de la puce A16 Bionic héritée de l'iPhone 14 Pro. Cette situation devrait changer l'année prochaine, selon les sources de l'analyste Jeff Pu cité par 9To5Mac : les iPhone 16 et 16 Plus auraient droit à un nouveau modèle taillé spécifiquement pour leurs besoins avec une puce A18 moins évoluée que la future puce A18 Pro des modèles Pro. Voilà qui confirme les récentes allégations de MacRumors.Il est possible que les deux puces A18 et A18 Pro soient gravées avec le process N3E de TSMC, moins coûteux que le process N3B actuel avec des améliorations sur le front de la fréquence d'horloge et de la consommation électrique. La puce A18 pourrait présenter des coeurs en moins et certains composants pourraient différer : par exemple, le nouveau contrôleur de l'iPhone 15 Pro lui permettant de prendre en charge les débits de l'USB 3 à 10 Gbit/s pourrait être absent de la puce A18 de l'iPhone 16 classique. Avec cette nouvelle stratégie, Apple pourrait ainsi poursuivre sa stratégie de montée en gamme des modèles Pro tout en faisant des économies sur les puces des modèles classiques.