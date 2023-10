Apple préparerait bien un grand modèle d'iPad Air

La prochaine gamme d'iPad Air serait bien déclinée en deux tailles avec des diagonales de 10,9" et 12,9", selon les sources dans l'industrie asiatique du site DigiTimes . Les deux modèles embarqueraient un écran LCD, alors que les futurs iPad Pro passeraient à la technologie OLED. On comprend qu'Apple compte faire monter l'iPad Pro en gamme à l'occasion de sa refonte attendue au printemps prochain , et donc que les tarifs vont sans doute augmenter : avec un grand modèle d'iPad Air, Apple reproduirait le schéma du récent MacBook Air 15 pouces destiné aux amateurs de grandes diagonales qui n'ont pas de grands besoins techniques.Un peu plus tôt ce mois-ci, le site 9To5Mac avait eu vent de quatre références pour la future gamme d'iPad Air : on avait alors logiquement envisagé une gamme avec deux diagonales, chacune déclinée en version Wi-Fi et cellulaire. A priori, il ne devrait plus y avoir de nouveautés du côté de l'iPad cette année : la présentation de l'iPad Air M2 devrait avoir lieu au printemps prochain, potentiellement avec une révision de l'ensemble de la gamme de tablettes d'Apple