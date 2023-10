Prototype : Apple préparerait un HomePod avec écran tactile

Le collectionneur Kosutami a ce week-end publié des images d'un prototype de HomePod équipé d'un écran tactile. On ne voit pas de détails de l'interface, simplement l'icône d'une application interne appelée LcdUTest. Selon 9To5Mac , il ne s'agirait pas d'un ancien prototype mais d'un projet en cours, nom de code B720, qui pourrait bien aboutir à la commercialisation d'une troisième génération de HomePod. Apple aurait réécrit certaines applications de tvOS 17 afin qu'elles puissent s'adapter à des formats d'écrans différents des téléviseurs traditionnels, et l'application LcdUTest servirait à tester les nouvelles interfaces sur l'écran circulaire du HomePod.9To5Mac indique que ce futur HomePod continuerait d'afficher une animation floue basée sur les couleurs de la pochette de l'album lors de la lecture d'un morceau de musique ou d'un podcast, comme avec les diodes actuelles, mais l'interface pourrait sinon afficher des notifications textuelles et des boutons permettant d'interagir avec l'enceinte sans passer par les commandes vocales de Siri. Ce n'est pas la première fois que les rumeurs évoquent un HomePod doté d'un écran : c'est Mark Gurman qui en a parlé le premier dès 2021 et Ming-Chi Kuo tablait au printemps dernier sur un lancement début-2024 avec un écran de 7 pouces.