De nouveaux iMac et MacBook Pro imminents ?

Après une timide annonce du côté de l'iPad cette semaine avec l'Apple Pencil version USB-C , Apple aurait encore un lancement de produit dans les tuyaux pour cette année et il serait imminent, selon Mark Gurman sur Bloomberg : Apple présenterait de nouveaux Macs à la toute fin du mois, le lundi 30 ou le mardi 31 octobre. Il s'agirait vraisemblablement de l'iMac et des MacBook Pro, deux gammes dont certaines configurations présentent actuellement des délais inhabituellement longs sur la boutique en ligne d'Apple.Mark Gurman avait précédemment affirmé que les premiers MacBooks équipés de la puce M3 attendraient 2024 ... et il avait peut-être raison, en jouant un peu sur les mots : les MacBook Pro 14 et 16 pouces seraient directement équipés de puces M3 Pro et M3 Max beaucoup plus musclées, alors que les modèles d'entrée de gamme continueraient de se contenter de la puce M2 jusqu'à l'année prochaine. Le journaliste star de Bloomberg avait d'ailleurs déjà précisé que les MacBook Pro en étaient à un stade de développement plus avancé que les futurs MacBook Air, même s'il évoquait alors un lancement au début d'année 2024 et pas dès cet automne.Pour ce qui est de l'iMac, qui a fait l'impasse sur la puce M2 , c'est a priori bien la puce M3 d'entrée de gamme qui est attendue pour ce nouveau modèle mais Mark Gurman ne se risque plus à la moindre prédiction, cette puce gravée à une finesse de 3 nanomètres ayant visiblement pris beaucoup de retard suite aux difficultés de rendement de TSMC qui a mis la priorité sur la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro — on comprend entre les lignes qu'il ne serait pas si surprenant qu'Apple se rabatte finalement sur la puce M2. Cette révision devrait en tout cas s'accompagner d'une mise à jour des Magic Trackpad, Magic Keyboard et Magic Mouse pour passer du connecteur Lightning au standard USB-C.