Un nouveau Siri boosté à l'IA en 2024 ?

Apple développerait plusieurs nouvelles fonctionnalités tirant parti de l'intelligence artificielle générative et cela inclurait une nouvelle version de Siri qui serait lancée avec iOS 18 l'année prochaine, affirme Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg explique qu'Apple aurait été prise de court par l'essor des robots conversationnels tels que ChatGPT et que les ingénieurs de Cupertino trimeraient pour rattraper leur retard. John Giannandrea serait en charge du nouveau Siri, alors que Craig Federighi superviserait l'intégration de l'intelligence artificielle à la prochaine version d'iOS. iOS 18 doit être présenté à la WWDC24 en juin prochain.Concernant l'intégration de l'intelligence artificielle à iOS, c'est encore un peu flou mais Mark Gurman cite deux exemples : une nouvelle intégration entre l'application Messages et Siri qui permettrait aux utilisateurs de poser des questions complexes et de mieux auto-compléter les phrases en cours de rédaction, et une intégration à Xcode qui permettrait d'aider les développeurs et d'accélérer les projets, comme avec GitHub Copilot. Toujours selon Mark Gurman, Apple aurait bien développé son propre équivalent à ChatGPT mais sans intention de le lancer