Dernier jour pour l'offre Back to School 2023 d'Apple

Lancée le 13 juillet dernier, l'offre Back to School 2023 d'Apple expirera ce lundi 23 octobre et c'est donc votre dernier jour pour en profiter. Si vous êtes étudiant, enseignant ou employé d'établissement scolaire, cette opération promotionnelle vous permet d'obtenir une carte cadeau Apple d'une valeur de 100 € à 150 € en plus de la remise de l'Apple Store éducation qui tourne autour des 10% pour l'achat d'un Mac ou d'un iPad.La carte cadeau est de 150 € pour l'achat d'un MacBook Air M1 ou M2 (13,6" ou 15,3"), d'un MacBook Pro ou d'un iMac, et de 100 € pour l'achat d'un Mac mini, d'un iPad Air ou d'un iPad Pro. Dans le cadre de cette offre, Apple propose aussi une remise de 20% sur sa police d'assurance AppleCare+, qui permet d'allonger la garantie des Macs à trois ans et couvre les incidents matériels (avec une franchise).La carte cadeau offerte par Apple est une Apple Gift Card , qui a la particularité d'être valable sur l'intégralité du catalogue de la marque. Cela couvre le matériel sur l'Apple Store (incluant les accessoires de marques tierces), les abonnements comme Apple Music, Apple TV+ ou iCloud+, et l'achat d'applications sur l'App Store.Sur l'Apple Store éducation , vous pouvez retrouver les tarifs suivants :Vous pouvez obtenir plus d'infos sur l'offre Back to School 2023 d'Apple sur son site web , et les conditions générales se trouvent sur cette page . Attention, pour pouvoir bénéficier de l'offre, vous devrez justifier de votre statut d'étudiant, d'enseignant ou d'employé d’établissement scolaire par le biais du service UNIDAYS (ou directement auprès d'Apple par téléphone ou chat) — les lycéens et collégiens ne sont pas éligibles. Pour en savoir plus et passer commande, rendez-vous sur l'Apple Store éducation