YouTube Music s'intègre au HomePod

Le HomePod prend désormais en charge YouTube Music ! Repérée le mois dernier , l'intégration est désormais effective, annonce Google : à condition d'être abonné à YouTube Premium ou YouTube Music Premium, il faut simplement télécharger la toute dernière version de l'application YouTube Music puis se rendre dans ses Réglages > Applications Connectées et activer la connexion avec le HomePod, quel que soit le modèle. Il est également possible de définir YouTube Music comme service musical par défaut depuis les réglages de l'application Maison : il n'est alors plus nécessaire de préciser « sur YouTube Music » avec les commandes vocales de Siri.

Capture par MacRumors

En plus d'Apple Music, le HomePod prend désormais en charge YouTube Music, iHeartRadio, TuneIn Radio, Deezer ainsi que Pandora aux États-Unis. Amazon Music et Spotify sont toujours absents, sans communication sur leur éventuelle prise en charge future.