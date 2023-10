Intelligence artificielle : Apple dépenserait une fortune en serveurs

Apple a pris le train de l'intelligence en retard mais dispose des ressources lui permettant de se rattraper. Selon Ming-Chi Kuo , Apple dépenserait un minimum de 620 millions de dollars dans ses serveurs dédiés à l'intelligence artificielle cette année, et le montant pourrait exploser à 4,75 milliards l'année prochaine. Apple achèterait des super-calculateurs HGX H100 à 8 GPU de Nvidia, des monstres spécialisés dans l'entraînement à l'IA générative qui coûtent pas moins de 250 000 dollars la pièce.Plutôt que de louer des serveurs, Apple voudrait installer ses propres équipements pour des questions de flexibilité, de sécurité et de confidentialité. Ces achats conséquents représenteraient 5% du marché des serveurs spécialisés en IA pour 2024, mais ils ne permettraient pas à Apple de repasser devant ses concurrents : Meta aurait par exemple prévu d'en acquérir deux fois plus l'année prochaine, Microsoft jusqu'à cinq fois plus, alors que ces deux entreprises disposent déjà d'un parc plus développé que celui d'Apple. Ainsi, Ming-Chi Kuo en déduit qu'Apple compte sur ses talents logiciels pour compenser ses lacunes matérielles... Une version remaniée à l'IA de Siri pourrait être lancée dès l'année prochaine