Scary Fast : un Apple Event consacré au Mac le 30 octobre

Il y aura un dernier Apple Event cette année et il se tiendra le lundi 30 octobre ! Ou plutôt... le mardi 31 octobre en Europe : l'événement aura lieu à l'horaire très inhabituel de 17 heures en Californie, ce qui nous mènera à 1 heure du matin en France métropolitaine (youpi). Apple vient d'annoncer la tenue de cette présentation sur son site web avec le slogan, qu'Apple traduit par. Il s'agira d'une présentation entièrement pré-enregistrée, sans invités à Cupertino.Sans surprise, il sera question du Mac : l'animation de la pomme se transforme en celle du Finder de macOS sur la page de l'événement pour dissiper tout doute. Apple devrait dévoiler la très attendue puce M3 mais pas seulement : selon Mark Gurman, il devrait y avoir une révision de l'iMac mais aussi des MacBook Pro 14 et 16 pouces , ce qui devrait signifier que les puces M3 Pro et M3 Max sont déjà prêtes. Pour les MacBook Air et MacBook Pro 13,3", le passage à la puce M3 attendrait a priori le printemps prochain.Rendez-vous donc la semaine prochaine pour les dernières annonces Apple de l'année, très tard lundi soir pour la diffusion en direct ou dès le mardi matin en léger différé selon votre préférence... Bien sûr, nous serons comme toujours sur le pont pour commenter les annonces en direct.