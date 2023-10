Une refonte à venir pour l'application Apple TV ?

L'application Apple TV devrait avoir droit à une refonte dans le courant du mois de décembre, affirme Mark Gurman sur Bloomberg : ce devrait donc être avec tvOS 17.2, la sortie de tvOS 17.1 étant imminente . Le journaliste affirme que l'application gagnera une colonne de navigation latérale qui permettra de naviguer plus efficacement entre les différentes catégories, l'idée étant de rendre plus évidente la séparation entre les contenus inclus dans l'abonnement d'Apple TV+ et les contenus d'autres services pouvant nécessiter un abonnement séparé.Apple devrait également pousser les utilisateurs vers l'application Apple TV en supprimant certaines applications historiques : iTunes Movie Trailers a disparu le mois dernier et ce devrait bientôt être aussi le cas pour l'achat de films et de séries sur l'application iTunes Store.